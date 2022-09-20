Макгрегор: Победители видят победителей, лузеры видят лузеров

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором оставил послание болельщикам.

"Будь благодарен людям, которые разговаривают с тобой как с победителем ещё до того, как ты начал выигрывать.

Будь этим человеком! Победители видят победителей, лузеры видят лузеров. Смотри на победителей, будь победителем!" — написал Макгрегор.

Макгрегор уже более года не участвует в поединках.