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Макгрегор: Победители видят победителей, лузеры видят лузеров

Единоборства
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Конор опубликовал пост в соцсети

Макгрегор: Победители видят победителей, лузеры видят лузеров

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором оставил послание болельщикам.

"Будь благодарен людям, которые разговаривают с тобой как с победителем ещё до того, как ты начал выигрывать.

Будь этим человеком! Победители видят победителей, лузеры видят лузеров. Смотри на победителей, будь победителем!" — написал Макгрегор.

Макгрегор уже более года не участвует в поединках.

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В статье: Конор Макгрегор
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