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Макгрегор: Победители видят победителей, лузеры видят лузеров
Конор опубликовал пост в соцсети
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором оставил послание болельщикам.
"Будь благодарен людям, которые разговаривают с тобой как с победителем ещё до того, как ты начал выигрывать.
Будь этим человеком! Победители видят победителей, лузеры видят лузеров. Смотри на победителей, будь победителем!" — написал Макгрегор.
Макгрегор уже более года не участвует в поединках.
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