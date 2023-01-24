Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор попал в скандальную историю, пишет Sportskeeda.

По информации источника, ирландец в июле прошлого года напал на женщину во время празднования своего дня рождения на Ибице. Макгрегор в ходе стычки с предполагаемой жертвой ударил её в живот и грозился утопить. Девушка спрыгнула в воду и позже её подобрал патруль и доставил на берег.

42-летняя ирландка подаёт в суд на Конора за физическое насилие.