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Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину
Это произошло на Ибице
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор попал в скандальную историю, пишет Sportskeeda.
По информации источника, ирландец в июле прошлого года напал на женщину во время празднования своего дня рождения на Ибице. Макгрегор в ходе стычки с предполагаемой жертвой ударил её в живот и грозился утопить. Девушка спрыгнула в воду и позже её подобрал патруль и доставил на берег.
42-летняя ирландка подаёт в суд на Конора за физическое насилие.
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