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Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину

Единоборства
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Это произошло на Ибице

Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор попал в скандальную историю, пишет Sportskeeda.

По информации источника, ирландец в июле прошлого года напал на женщину во время празднования своего дня рождения на Ибице. Макгрегор в ходе стычки с предполагаемой жертвой ударил её в живот и грозился утопить. Девушка спрыгнула в воду и позже её подобрал патруль и доставил на берег.

42-летняя ирландка подаёт в суд на Конора за физическое насилие.

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В статье: Конор Макгрегор
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