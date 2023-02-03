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Зантарая: Мы не должны пожимать руку и стоять рядом с россиянами и белоруссами
Украинец высказался по поводу россиян и белорусов
фото - ijf.org
Чемпион мира и Европы по дзюдо Георгий Зантарая рассказал в интервью Ukrinform TV, как относится к допуску российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.
"О теннисе. Ни для кого не секрет, что сегодня многие спортсмены воюют, в том числе мои знакомые. Они обратились ко мне с вопросом, как это может быть. Потому я считаю, что это решение приняли спортсмены. Этих спортсменов не все поймут. Пока идет война, мы не должны пожимать руку, стоять рядом на подиуме и плавать, бороться с россиянами и белорусами".
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