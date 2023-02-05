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Ложись спать: Американец просто вырубил россиянина на турнире Bellator 290. Видео
Это было фантастически
USA Today
В рамках бойцовского турнира Bellator 290 в октагоне между собой сошлись американец, представитель полусреднего веса Лоренц Ларкин (25-7) и россиянин Мухаммед Берхамов (14-1).
Бой завершился в первом же раунде, во время клинча Ларкин нанес удар локтем в голову соперника, тот потерял сознание и рухнул на кfнвас.
????????????????????????????????????! What a KO from @da_MONSOON— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 5, 2023
@MonsterEnergy Prelims fueled by @NorthgateGlzMrk | Bellator YouTube
#Bellator290 | ???????????? & ????????????????????????????????????+ | 9pm ET / 6pm PT pic.twitter.com/XlwX1jOc78
Напомним, что ранее Альварес
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