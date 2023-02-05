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Ложись спать: Американец просто вырубил россиянина на турнире Bellator 290. Видео

Единоборства
(1 голосов)

Это было фантастически

Ложись спать: Американец просто вырубил россиянина на турнире Bellator 290. Видео

USA Today

UA-Футбол
Новина українською

В рамках бойцовского турнира Bellator 290 в октагоне между собой сошлись американец, представитель полусреднего веса Лоренц Ларкин (25-7) и россиянин Мухаммед Берхамов (14-1).

Бой завершился в первом же раунде, во время клинча Ларкин нанес удар локтем в голову соперника, тот потерял сознание и рухнул на кfнвас.

Напомним, что ранее Альварес назвал Усика лучшим представителем Р4Р.

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В статье: Bellator
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