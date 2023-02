Ложись спать: Американец просто вырубил россиянина на турнире Bellator 290. Видео

В рамках бойцовского турнира Bellator 290 в октагоне между собой сошлись американец, представитель полусреднего веса Лоренц Ларкин (25-7) и россиянин Мухаммед Берхамов (14-1).

Бой завершился в первом же раунде, во время клинча Ларкин нанес удар локтем в голову соперника, тот потерял сознание и рухнул на кfнвас.

