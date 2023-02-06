Конор Макгрегор примет участие в шоу The Ultimate Fighter

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост в социальных сетях, посвящённый участию в шоу The Ultimate Fighter.

Напомним, звёздный ирландец станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter.

"Вперёд и вверх, хвала Богу", — написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, что в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.