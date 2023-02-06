Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор Макгрегор примет участие в шоу The Ultimate Fighter
Ирландец будет выступать в роли тренера
Фото: Het Financieele Dagblad
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост в социальных сетях, посвящённый участию в шоу The Ultimate Fighter.
Напомним, звёздный ирландец станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter.
"Вперёд и вверх, хвала Богу", — написал Макгрегор в социальных сетях.
Напомним, что в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Днепра и Зари сотрудничает с оккупантами на Херсонщине
- Зозуля: На последнем матче мне кричали "путин вас победит". Цепляет ли меня это? Да
- Резникова пока не будут менять на Буданова – все из-за требований НАТО и позиции депутатов
- Макгрегор проведет поединок с Чендлером
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО