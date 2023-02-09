Уайт: Бой Макгрегор - Чендлер может состоятся на Мэдисон Сквер Гарден

Президент UFC Дана Уайт рассказал об организации боя между бывшим ирландским чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

"Сейчас мы работаем над этим вариантом – стадион в Далласе, штат Техас. Полагаю, это вполне возможно. Когда думаешь про бой такого масштаба, следует также обратить внимание на "Мэдисон Сквер Гарден". Очевидно, напрашивается и вариант с Вегасом. Даллас, о чем я уже говорил. Кроме того, Лондон", — сказал Уайт на канале Fanatics View в YouTube.

Напомним, что в последнем поединке Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье.