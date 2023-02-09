  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Уайт: Бой Макгрегор - Чендлер может состоятся на Мэдисон Сквер Гарден
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайт: Бой Макгрегор - Чендлер может состоятся на Мэдисон Сквер Гарден

Единоборства
(1 голосов)

Ждем этого боя

Уайт: Бой Макгрегор - Чендлер может состоятся на Мэдисон Сквер Гарден

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент UFC Дана Уайт рассказал об организации боя между бывшим ирландским чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

"Сейчас мы работаем над этим вариантом – стадион в Далласе, штат Техас. Полагаю, это вполне возможно. Когда думаешь про бой такого масштаба, следует также обратить внимание на "Мэдисон Сквер Гарден". Очевидно, напрашивается и вариант с Вегасом. Даллас, о чем я уже говорил. Кроме того, Лондон", — сказал Уайт на канале Fanatics View в YouTube.

Напомним, что в последнем поединке Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье.

По теме
yellow-arrow
Конор Макгрегор примет участие в шоу The Ultimate Fighter
yellow-arrow
Оскар де ла Хойя может стать менеджером Нейта Диаза
yellow-arrow
Ложись спать: Американец просто вырубил россиянина на турнире Bellator 290. Видео
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор Дана Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде