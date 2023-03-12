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Грузин Двалишвили после победы над россиянином: Слава Украине, слава Грузии, остановите войну. Видео
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Getty Images/Global Images Ukraine
Грузинский боец, легковес Мераб Двалишвили (15-4) победил россиянина Петра Яна (16-5) в главном событии вечера UFC Fight Night 221.
По итогам пяти раундов судьи единогласным решением 50-45; 50-45; 50-45 отдали предпочтение бойцу из Сакартвело.
После окончания боя Мераб обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи завершить войну в Украине.
"Спасибо всем, кто приехал сюда.
Я против войны. Слава Украине, слава Грузии, слава воле. Нам нужна только свобода.
Нет войне. Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Я против войны" – сказал он.
Merab Dvalishvili: 'Glory to Ukraine, Glory to Georgia' ???????????????? pic.twitter.com/wfUHEHjT0O— XcellentMMA (@XcellentMMA) March 12, 2023
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