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Грузин Двалишвили после победы над россиянином: Слава Украине, слава Грузии, остановите войну. Видео

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Грузин Двалишвили после победы над россиянином: Слава Украине, слава Грузии, остановите войну. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Грузинский боец, легковес Мераб Двалишвили (15-4) победил россиянина Петра Яна (16-5) в главном событии вечера UFC Fight Night 221.

По итогам пяти раундов судьи единогласным решением 50-45; 50-45; 50-45 отдали предпочтение бойцу из Сакартвело.

После окончания боя Мераб обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи завершить войну в Украине.

"Спасибо всем, кто приехал сюда.

Я против войны. Слава Украине, слава Грузии, слава воле. Нам нужна только свобода.

Нет войне. Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Я против войны" – сказал он.

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