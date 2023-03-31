Халматов добыл серебро на турнире серии Grand Slam

Украинский дзюдоист Дельшот Халматов получил серебро на турнире серии Grand Slam, в Анталии (Турция).

В финале он оказался сильнее Луки Мхеидзе из Франции. Стоит отметить, что украинец выступал в весовой категории до 60 килограммов.

Для Хаматова это вторая награда на уровне турниров Grand Slam.