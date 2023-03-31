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Халматов добыл серебро на турнире серии Grand Slam
Украинец показал хороший результат
Фото: ukrainejudo.com
Украинский дзюдоист Дельшот Халматов получил серебро на турнире серии Grand Slam, в Анталии (Турция).
В финале он оказался сильнее Луки Мхеидзе из Франции. Стоит отметить, что украинец выступал в весовой категории до 60 килограммов.
Для Хаматова это вторая награда на уровне турниров Grand Slam.
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Источник:Xsport.ua
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