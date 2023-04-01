Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Белодид второй раз подряд получила дисквалификацию на международном турнире
С таким-то опытом
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид получила дисквалификацию на этапе Grand Slam в турецкой Анталии.
На этот турнир наша спортсменка выходила после полуторамесячного перерыва. В последний раз в международных соревнованиях она принимала участие на Grand Slam в Тель-Авиве (дисквалификация в полуфинале за выполнение запрещенного приема против соперницы).
На пути к четвертьфиналу Дарья одолела Марию Аскано (прием иппон) и Шукурджон Аминову (прием ваза-ари). Бороться за полуфинал украинка начала с действующей чемпионкой мира в весе до 57 килограммов, представительницей Бразилии Рафаэлой Силвой.
Более 11 минут соперницы провели на татами, чтобы выяснить, кто же сильнее, однако все решил неудачный (запрещенный) прием от Белодид. Судьи дисквалифицировали нашу спортсменку, которая не сможет сразиться даже в утешительной схватке за бронзовую награду.
Напомним, что в первый день соревнований в Анталии Украина
Популярное сейчас
- День уничтожения артиллерии. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне
- Марсель Малиновского оступается, Забарный готов к дебюту в АПЛ. Главные новости за 31 марта
- Лига 1. Марсель с Малиновским не смог раздавить окрепший Монпелье
- Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 4-кратный чемпион мира по кикбоксингу
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО