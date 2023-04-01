Белодид второй раз подряд получила дисквалификацию на международном турнире

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид получила дисквалификацию на этапе Grand Slam в турецкой Анталии.

На этот турнир наша спортсменка выходила после полуторамесячного перерыва. В последний раз в международных соревнованиях она принимала участие на Grand Slam в Тель-Авиве (дисквалификация в полуфинале за выполнение запрещенного приема против соперницы).

На пути к четвертьфиналу Дарья одолела Марию Аскано (прием иппон) и Шукурджон Аминову (прием ваза-ари). Бороться за полуфинал украинка начала с действующей чемпионкой мира в весе до 57 килограммов, представительницей Бразилии Рафаэлой Силвой.

Более 11 минут соперницы провели на татами, чтобы выяснить, кто же сильнее, однако все решил неудачный (запрещенный) прием от Белодид. Судьи дисквалифицировали нашу спортсменку, которая не сможет сразиться даже в утешительной схватке за бронзовую награду.