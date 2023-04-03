Компания Endeavour приобрела американский рестлинг-промоушн WWE

Компания Endeavour, которой принадлежит лига UFC, приобрела американский рестлинг-промоушн WWE. Об этом пишет пресс-служба Endeavour.

В ходе сделки было подписано соглашение о создании глобальной спортивно-развлекательной компании стоимостью более $ 21 миллиарда, куда будет входить как UFC, так и WWE.

Еndeavour создаст новую публичную компанию, которая будет управлять как UFC, так и WWE. 51% акций будет принадлежать Endeavor, остальные 49% – владельцам WWE.