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Компания Endeavour приобрела американский рестлинг-промоушн WWE

Единоборства
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Компании будет принадлежать часть акций

Компания Endeavour приобрела американский рестлинг-промоушн WWE

Новина українською

Компания Endeavour, которой принадлежит лига UFC, приобрела американский рестлинг-промоушн WWE. Об этом пишет пресс-служба Endeavour.

В ходе сделки было подписано соглашение о создании глобальной спортивно-развлекательной компании стоимостью более $ 21 миллиарда, куда будет входить как UFC, так и WWE.

Еndeavour создаст новую публичную компанию, которая будет управлять как UFC, так и WWE. 51% акций будет принадлежать Endeavor, остальные 49% – владельцам WWE.

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