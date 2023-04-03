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Компания Endeavour приобрела американский рестлинг-промоушн WWE
Компании будет принадлежать часть акций
Компания Endeavour, которой принадлежит лига UFC, приобрела американский рестлинг-промоушн WWE. Об этом пишет пресс-служба Endeavour.
В ходе сделки было подписано соглашение о создании глобальной спортивно-развлекательной компании стоимостью более $ 21 миллиарда, куда будет входить как UFC, так и WWE.
Еndeavour создаст новую публичную компанию, которая будет управлять как UFC, так и WWE. 51% акций будет принадлежать Endeavor, остальные 49% – владельцам WWE.
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