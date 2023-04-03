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Конор Макгрегор отреагировал на покупку реслинг-промоушена WWE владельцами UFC
Ирландец опубликовал фото
Фото: Het Financieele Dagblad
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор отреагировал в социальных сетях на новость о покупке компанией Endeavour, владеющей популярнейшей бойцовской лигой мира, реслинг-промоушена WWE.
Макгрегор опубликовал собственную фотографию, где, помимо титула UFC, он удерживает пояс WWE.
Напомним, что в ходе сделки было подписано соглашение о создании глобальной спортивно-развлекательной компании стоимостью более $ 21 млрд, куда будет входить как UFC, так и WWE. 51% акций будет принадлежать Endeavour, остальные 49% – владельцам WWE.
???????? @wwe, @ufc, @TheMacLife ???????? #itsinevitable pic.twitter.com/4m75uwZr23— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 2, 2023
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