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Конор Макгрегор отреагировал на покупку реслинг-промоушена WWE владельцами UFC

Единоборства
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Ирландец опубликовал фото

Конор Макгрегор отреагировал на покупку реслинг-промоушена WWE владельцами UFC

Фото: Het Financieele Dagblad

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор отреагировал в социальных сетях на новость о покупке компанией Endeavour, владеющей популярнейшей бойцовской лигой мира, реслинг-промоушена WWE.

Макгрегор опубликовал собственную фотографию, где, помимо титула UFC, он удерживает пояс WWE.

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Напомним, что в ходе сделки было подписано соглашение о создании глобальной спортивно-развлекательной компании стоимостью более $ 21 млрд, куда будет входить как UFC, так и WWE. 51% акций будет принадлежать Endeavour, остальные 49% – владельцам WWE.

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В статье: Конор Макгрегор
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