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Россиян и белорусов допустили к международным соревнованиям по борьбе
Такое решение было принято после Исполкома Объединенного мира борьбы
Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов в международные турниры, пишет директор центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.
"Сегодня прошел Исполком Объединенного мира борьбы, на котором были приняты следующие решения:
– допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК;
– предложить МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями;
– требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) не подлежат обсуждению;
– обеспечить дополнительные меры безопасности на соревнованиях по защите спортсменов;
– спортсмены юношеских сборных России и Беларуси (U15 и U17) не проверяются на предмет связи с военными организациями;
– решение об участии в соревнованиях юношеских команд России и Беларуси (U15 и U17) вступает в силу немедленно;
– обеспечить безопасное участие юношеских команд России и Беларуси (U15 и U17) в международных соревнованиях».
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