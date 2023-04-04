Россиян и белорусов допустили к международным соревнованиям по борьбе

Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов в международные турниры, пишет директор центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

"Сегодня прошел Исполком Объединенного мира борьбы, на котором были приняты следующие решения:

– допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК;

– предложить МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями;

– требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) не подлежат обсуждению;

– обеспечить дополнительные меры безопасности на соревнованиях по защите спортсменов;

– спортсмены юношеских сборных России и Беларуси (U15 и U17) не проверяются на предмет связи с военными организациями;

– решение об участии в соревнованиях юношеских команд России и Беларуси (U15 и U17) вступает в силу немедленно;

– обеспечить безопасное участие юношеских команд России и Беларуси (U15 и U17) в международных соревнованиях».