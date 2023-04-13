Конор Макгрегор высказался о рейтинге лучших бойцов UFC

Бывший ирландский чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказал мнение, что важно ориентироваться на тех бойцов, которые продолжают выступать. Это заявление он сделал после появления списка 15 лучших бойцов, составленного составленным UFCStats, где он на первом месте.

"В конце концов, важно, что почти все они закончили выступать. Не стоит забывать об этом", — написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера.