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Эрик Арушанян и Игорь Никифорук принесли бронзовые медали Украине на ЧЕ-2023
Украинцы хорошо поработали
Фото: https://ukrwrestling.com.ua/
Украинские борцы Эрик Арушанян (до 65 кг) и Игорь Никифорук (до 70 кг) получили две бронзовые медали на чемпионате Европы, который проходит в Загребе (Хорватия).
В бронзовом финале Арушанян оказался сильнее Али Рахимзаде (7:6), в свою очередь Никифорук в схватке за третье место победил поляка Патрика Кшиштофа Оленчина (6:1).
Для Арушаняна это уже вторая в карьере бронза чемпионата Европы.
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Источник:Xsport.ua
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