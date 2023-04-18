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Эрик Арушанян и Игорь Никифорук принесли бронзовые медали Украине на ЧЕ-2023

Единоборства
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Украинцы хорошо поработали

Эрик Арушанян и Игорь Никифорук принесли бронзовые медали Украине на ЧЕ-2023

Фото: https://ukrwrestling.com.ua/

Новина українською

Украинские борцы Эрик Арушанян (до 65 кг) и Игорь Никифорук (до 70 кг) получили две бронзовые медали на чемпионате Европы, который проходит в Загребе (Хорватия).

В бронзовом финале Арушанян оказался сильнее Али Рахимзаде (7:6), в свою очередь Никифорук в схватке за третье место победил поляка Патрика Кшиштофа Оленчина (6:1).

Для Арушаняна это уже вторая в карьере бронза чемпионата Европы.

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Источник:
Xsport.ua

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