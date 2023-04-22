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Шикарная: Дарья Белодид предстала перед публикой в красном. Фото
Украинка непревзойденная
Фокус
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась с болельщиками новыми фото. Наша спортсменка подобрала себе новое стильное платье – тотально красный цвет, который так подходит Дарье. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Украина
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