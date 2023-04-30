Дарья Белодид: Допускать к международным соревнованиям военнослужащих страны террориста – недопустимо

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид отреагировала на разрешение россиянам и белорусам выступить на чемпионате мира 2023. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Через неделю начинается чемпионат мира в Катаре, на который украинская сборная готовилась и планировала уехать. Но в последний день регистрации на соревнования на международном сайте в заявках появляются представители российской страны террориста.

Но самое интересное не это. Недавно Международный Олимпийский комитет предоставил рекомендации международным спортивным федерациям и там было четко написано, какие спортсмены россии не могут принимать участия в соревнованиях, а именно атлеты, находящиеся на контракте в вооруженных силах и МВД россии или беларуси. Но ведь именно все те люди, которые будут выступать на чемпионате мира военнослужащие. Вот так нонсенс, не правда ли?

Я считаю, что допускать к международным соревнованиям военнослужащих страны террориста, которые каждый день убивают украинцев, это недопустимо. Это совсем не о спортивных ценностях. Это низко" – заявила украинка.

Напомним, что чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе.