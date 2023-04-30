Главный тренер сборной Украины по дзюдо: Победили российские рубли

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва прокомментировал допуск россиян и белорусов на чемпионат мира 2023 года. Его слова цитирует Суспільне:

"Конечно, узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили русские рубли.

Сначала увидели заявление Международной федерации дзюдо, о допуске, традиционные "мостики к миру", то есть как всегда пишут, "рады приветствовать спортсменов из россии и белоруссии на чемпионате мира. Идет олимпийский отбор, и все спортсмены должны быть в равных условиях".

А где-то через 15 минут появилась заявка, так называемой, российской команды нейтральных атлетов. А вечером добавили еще и белорусских дзюдоистов – парня и девушку. У нас правило, что могут участвовать в первенстве континента спортсмены из первой сотни, а добавили белоруса и белоруску, не входящие в эту когорту - 215-й и 175-й, кажется.

В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию. Тем более, в интернете куча фотографий, где они в военной форме, из Шойгу фотографируются, получают награды. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно, никто этого не делал, какая-то формальность.

Мы на завтра готовим официальное заявление, потому что сегодня воскресенье, и не будет такой огласки. А завтра на утро опубликуем, и президент федерации Михаил Кошляк едет в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится мировой конгресс. Он будет там и готовит речь, будем бороться. Но очень тяжело в нашем виде спорта, потому что все это решается кулуарно. Все такое "некрасивое", мягко говоря.

Спортсмены разочарованы, потому что и парни, и девушки начали вес гонять. Все-таки это был первый чемпионат мира для многих.

Будем готовиться дальше, и планируется, что 25-27 мая поедем на Гран-при в Австрию. Надеемся, что представителей стран-агрессорок там не будет" – сказал он.

Напомним, что ЧМ 2023 по дзюдо состоится с 7 по 14 мая в Дохе (Катар).