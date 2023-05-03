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Конор Макгрегор хочет провести второй бой с Флойдом Мейвезером

Единоборства
(1 голосов)

Последний их бой состоялся 5 лет назад

Конор Макгрегор хочет провести второй бой с Флойдом Мейвезером

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о своём проигранном поединке с бывшим чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. По мнению Макгрегора, во втором бою он смог бы внести необходимые корректировки.

"Раунд девять. Я много раз играл в пинг-понг с этим парнем во время боя. Если кто-то считает, что нет никаких корректировок, которые можно внести и реализовать во втором бою, чтобы закончить работу, то он глуп", — написал Макгрегор у себя в социальных сетях.

Напомним, Мейвезер и Макгрегор встречались в 2017 году.

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В статье: Конор Макгрегор
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