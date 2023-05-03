Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор Макгрегор хочет провести второй бой с Флойдом Мейвезером
Последний их бой состоялся 5 лет назад
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о своём проигранном поединке с бывшим чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. По мнению Макгрегора, во втором бою он смог бы внести необходимые корректировки.
"Раунд девять. Я много раз играл в пинг-понг с этим парнем во время боя. Если кто-то считает, что нет никаких корректировок, которые можно внести и реализовать во втором бою, чтобы закончить работу, то он глуп", — написал Макгрегор у себя в социальных сетях.
Напомним, Мейвезер и Макгрегор встречались в 2017 году.
Популярное сейчас
- Фанат-призрак, пес укусил вратаря и… Таврия. О легендарной победе в истории Чили
- В российской Тамани произошел крупный пожар на нефтебазе. На двух аэродромах РФ слышали взрывы
- Ошибка Зинченко не помогла Челси, поражение Реала, Месси поругался с ПСЖ. Главные новости за 2 мая
- Дарья Белодид поделилась секретами правильного питания. Фото
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО