Жорж Сен-Пьер узнал имя своего следующего соперника

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный канадец Жорж Сен-Пьер проведёт бой по грэпплингу с бразильцем Демианом Майей. Об этом у себя в социальных сетях написал сам Майя.

Противостояние состоится 14 декабря на турнире по грэпплингу UFC Fight Pass Invitational 6.

"Жорж, ты будешь одним из самых величайших бойцов, к которому я питаю большое уважение. Я в игре и жду схватки", — написал Майя.

42-летний Сен-Пьер в смешанных единоборствах провёл 28 боёв, в которых одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.