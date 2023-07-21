Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жорж Сен-Пьер узнал имя своего следующего соперника
Бойцу 42 года
Фото: prosports.kz
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный канадец Жорж Сен-Пьер проведёт бой по грэпплингу с бразильцем Демианом Майей. Об этом у себя в социальных сетях написал сам Майя.
Противостояние состоится 14 декабря на турнире по грэпплингу UFC Fight Pass Invitational 6.
"Жорж, ты будешь одним из самых величайших бойцов, к которому я питаю большое уважение. Я в игре и жду схватки", — написал Майя.
42-летний Сен-Пьер в смешанных единоборствах провёл 28 боёв, в которых одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.
Популярное сейчас
- Соперник для Ворсклы, потери Днепра-1, бразильцы в Вересе. Главные новости за двадцатое июля
- Проблема форварда решена: четырехлапый французский технарь украл мяч на тренировке Динамо. ФОТО
- Заря арендовала бразильского защитника Джордана, - источник
- Джейк Пол предложил Нейту Диазу 10 миллионов долларов за бой
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО