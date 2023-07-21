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Жорж Сен-Пьер узнал имя своего следующего соперника

Единоборства
(1 голосов)

Бойцу 42 года

Жорж Сен-Пьер узнал имя своего следующего соперника

Фото: prosports.kz

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный канадец Жорж Сен-Пьер проведёт бой по грэпплингу с бразильцем Демианом Майей. Об этом у себя в социальных сетях написал сам Майя.

Противостояние состоится 14 декабря на турнире по грэпплингу UFC Fight Pass Invitational 6.

"Жорж, ты будешь одним из самых величайших бойцов, к которому я питаю большое уважение. Я в игре и жду схватки", — написал Майя.

42-летний Сен-Пьер в смешанных единоборствах провёл 28 боёв, в которых одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

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В статье: UFC
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