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Дарья Белодид трогательно поздравила отца с днем рождения. Фото
Еще совсем юная звезда
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поздравила своего отца, мастера спорта международного класса, заслуженного мастера спорта, участника 29-х летних Олимпийских игр в Пекине Геннадия Билодида с днем рождения. Сегодня ему исполняется 46 лет. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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