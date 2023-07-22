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Дарья Белодид трогательно поздравила отца с днем рождения. Фото

Единоборства
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Еще совсем юная звезда

Дарья Белодид трогательно поздравила отца с днем рождения. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поздравила своего отца, мастера спорта международного класса, заслуженного мастера спорта, участника 29-х летних Олимпийских игр в Пекине Геннадия Билодида с днем рождения. Сегодня ему исполняется 46 лет. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Дарья Белодид трогательно поздравила отца с днем рождения. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Элина Свитолина опубликовала милое фото с дочерью.

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В статье: Дарья Билодид Геннадий Билодид
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