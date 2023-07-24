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Джейк Пол готов провести бой с Конором Макгрегором

Единоборства
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Блогер уверен в своих силах

Джейк Пол готов провести бой с Конором Макгрегором

Фото: sport24.ru

Новина українською

Видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, заявил, что хотел бы биться с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором (22-6).

"Что касается моей карьеры, то есть так много вариантов. У нас есть предложения о реванше с Томми Фьюри, мы в течение многих лет пытаемся договориться с KSI.

Но когда нокаутирую Диаза, я думаю, что Макгрегор увидит это и захочет получить гонорар, и придёт, чтобы я нокаутировал его. Я говорил всем, что могу встретиться с Конором в любом бойцовском виде спорта, потому что поединок с ним – это шанс.

Я буду заниматься ММА, я не боюсь это сделать. Хотел заниматься этим всю свою карьеру. Я умею бороться, поэтому всё, чему мне нужно будет научиться, это немного джиу-джитсу и нескольким приёмам с ударами ног, что кажется мне достаточно лёгким", — приводит слова Пола BoxingScene.

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В статье: Конор Макгрегор Джейк Пол
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