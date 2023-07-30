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Дарья Билодид примеряла стиль Барби. Фото

Единоборства
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О Боже…

Дарья Билодид примеряла стиль Барби. Фото

Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Украинка примеряла на себе внешний вид в стиле Барби. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Дарья Билодид примеряла стиль Барби. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Билодид покорила поклонников ярким красным костюмом.

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В статье: Дарья Билодид
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