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Билодид завоевала бронзу на престижном Мастерсе в Будапеште

Единоборства
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Прекрасное выступление

Билодид завоевала бронзу на престижном Мастерсе в Будапеште

narodna-pravda.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала бронзовым призером турнира серии Мастерс в Будапеште (Венгрия).

В начале соревнований наша спортсменка победила представительницу Бразилии, чемпионку Олимпийских игр в Рио Рафаэлу Силву, дальше натиска украинки не выдержала вице-чемпионка мира 2018, британка Некода Смайт-Дэвис.

Однако в матче 1/4 финала Белодид проиграла серебряному призеру Олимпийских игр в Токио, французской спортсменке Саре-Леоне Сизик.

Для того чтобы завоевать бронзу Дарья должна была выиграть две утешительные схватки. В первом поединке украинка одолела итальянку Веронику Тониоло, а в решающей битве за третье место победила немку Паулин Старке.

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В статье: Дарья Билодид
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