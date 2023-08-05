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Билодид завоевала бронзу на престижном Мастерсе в Будапеште
Прекрасное выступление
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала бронзовым призером турнира серии Мастерс в Будапеште (Венгрия).
В начале соревнований наша спортсменка победила представительницу Бразилии, чемпионку Олимпийских игр в Рио Рафаэлу Силву, дальше натиска украинки не выдержала вице-чемпионка мира 2018, британка Некода Смайт-Дэвис.
Однако в матче 1/4 финала Белодид проиграла серебряному призеру Олимпийских игр в Токио, французской спортсменке Саре-Леоне Сизик.
Для того чтобы завоевать бронзу Дарья должна была выиграть две утешительные схватки. В первом поединке украинка одолела итальянку Веронику Тониоло, а в решающей битве за третье место победила немку Паулин Старке.
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