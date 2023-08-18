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Дарья Белодед добыла бронзу на Гран-при Загреба
Отличный результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Дарья Билоддид добыла бронзовую медаль на Гран-при Загреба Хорватии.
Наша спортсменка смогла одолеть немку Паулин Штарке. По ходу встречи Билодид успешно сделала иппон и сумела одержать победу.
Напомним, ранее золотую медаль выиграл украинец Дельшот Халматов.
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Источник:Xsport.ua
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