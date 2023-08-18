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Дарья Белодед добыла бронзу на Гран-при Загреба 

Единоборства
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Дарья Белодед добыла бронзу на Гран-при Загреба 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинка Дарья Билоддид добыла бронзовую медаль на Гран-при Загреба Хорватии.

Наша спортсменка смогла одолеть немку Паулин Штарке. По ходу встречи Билодид успешно сделала иппон и сумела одержать победу.

Напомним, ранее золотую медаль выиграл украинец Дельшот Халматов.

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В статье: Дарья Белодед
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Источник:
Xsport.ua

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