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Билодид поздравила школьников с днем знаний и показала фото со своего детства

Единоборства
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Сейчас Дарья больше похожа на учительницу

Билодид поздравила школьников с днем знаний и показала фото со своего детства

International Judo Federation

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым снимком. Наша спортсменка поздравила всех юных болельщиков с днем знаний и показала фото со своего детства. Соответствующий кадр она разместила на своей странице в Instagram.

Билодид поздравила школьников с днем знаний и показала фото со своего детства - изображение 1

Однако следующее фото, которое показала Дарья, ярко иллюстрирует, насколько изменили ее эти годы.

Билодид поздравила школьников с днем знаний и показала фото со своего детства - изображение 2

Напомним, что ранее Свитолина трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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В статье: Дарья Билодид
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