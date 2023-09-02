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Билодид поздравила школьников с днем знаний и показала фото со своего детства
Сейчас Дарья больше похожа на учительницу
International Judo Federation
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым снимком. Наша спортсменка поздравила всех юных болельщиков с днем знаний и показала фото со своего детства. Соответствующий кадр она разместила на своей странице в Instagram.
Однако следующее фото, которое показала Дарья, ярко иллюстрирует, насколько изменили ее эти годы.
Напомним, что ранее Свитолина
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