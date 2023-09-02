Билодид поздравила школьников с днем знаний и показала фото со своего детства

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым снимком. Наша спортсменка поздравила всех юных болельщиков с днем знаний и показала фото со своего детства. Соответствующий кадр она разместила на своей странице в Instagram.

Однако следующее фото, которое показала Дарья, ярко иллюстрирует, насколько изменили ее эти годы.