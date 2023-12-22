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Конор Макгрегор назвал величайший бой UFC всех времён
Ирландец считает, что лучший бой провел именно он
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что его второй поединок с американцем Нейтом Диазом на UFC 202 является величайшим в истории промоушена Даны Уайта.
Макгрегор опубликовал видеонарезку с поединка и подписал её следующим образом: "величайший бой UFC всех времён".
Отметим, что Макгрегор и Диаз сражались дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нейт одержал досрочную победу, в августе того же года, на UFC 202, между спортсменами состоялся реванш, в котором ирландец одолел оппонента решением большинства судей.
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