Флойд Мейвезер заплатил более $ 1 млн за ложу на Супербоуле

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заплатил $ 1 131 000 за люксовую ложу на предстоящем Супербоуле. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

"Я никого ни о чём не прошу, особенно чтобы получить люксовую ложу на Супербоуле. Теперь у меня есть собственные места, и я могу приглашать, кого хочу! Я счастлив, что возьму с собой 34 человека", — написал Мейвезер.

Супербоул, в котором сыграют "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс", состоится в воскресенье, 11 февраля, в Лас-Вегасе.