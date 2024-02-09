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Флойд Мейвезер заплатил более $ 1 млн за ложу на Супербоуле
Теперь у экс-боксера есть собственные места
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заплатил $ 1 131 000 за люксовую ложу на предстоящем Супербоуле. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.
"Я никого ни о чём не прошу, особенно чтобы получить люксовую ложу на Супербоуле. Теперь у меня есть собственные места, и я могу приглашать, кого хочу! Я счастлив, что возьму с собой 34 человека", — написал Мейвезер.
Супербоул, в котором сыграют "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс", состоится в воскресенье, 11 февраля, в Лас-Вегасе.
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