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Ирина Коляденко стала чемпионкой Европы-2024 по борьбе

Единоборства
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Первое золото для Украины

Ирина Коляденко стала чемпионкой Европы-2024 по борьбе

Фото: poglyad.tv

Новина українською

На чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте завершились женские соревнования.

Анастасия Алпеева (до 72 кг) получила травму колена в полуфинальной схватке и не смогла выйти на поединок за "бронзу".

Первую медаль Украине принесла Соломия Винник (57 кг). В "бронзовом" финале она одолела турчанку Эльвиру Камалоглу со счетом 10:6. Также "бронзу" взяла и Юлия Ткач-Остапчук (до 62 кг), которая преодолела шведку Йоханну Линдборг (8:6).

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Единственное золото для Украины принесла Ирина Коляденко (65 кг), которая встретилась с Екатериной Зеленых, представляющей Румынию.

Коляденко одержала уверенную победу со счетом 6:0 и в третий раз стала чемпионкой Европы. Украина завершила соревнования по женской борьбе с шестью наградами.

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Ирина Коляденко
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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