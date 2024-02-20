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Дана Уайт: Когда речь заходит о деньгах, Макгрегор невероятен
Президент UFC считает ирландца одним из лучших в бизнесе
Президент UFC Дана Уайт высказался о сотрудничестве промоушена с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Уайт отметил, что Макгрегор – один из лучших деловых партнёров лиги.
"Конор Макгрегор, вероятно, – один из лучших деловых партнёров, которые у нас когда-либо были. Когда речь заходит о зарабатывании денег, Конор, наверное, самый невероятный партнёр, который у нас когда-либо был. Великолепный бизнесмен", — сказал Уайт на пресс-конференции.
В общей сложности Конор Макгрегор в смешанных единоборствах провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
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