Дана Уайт: Когда речь заходит о деньгах, Макгрегор невероятен

Президент UFC Дана Уайт высказался о сотрудничестве промоушена с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Уайт отметил, что Макгрегор – один из лучших деловых партнёров лиги.

"Конор Макгрегор, вероятно, – один из лучших деловых партнёров, которые у нас когда-либо были. Когда речь заходит о зарабатывании денег, Конор, наверное, самый невероятный партнёр, который у нас когда-либо был. Великолепный бизнесмен", — сказал Уайт на пресс-конференции.

В общей сложности Конор Макгрегор в смешанных единоборствах провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.