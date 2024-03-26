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Президент UFC анонсировал проведение турнира в Великобритании

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Глава организации не раскрыл деталей

Президент UFC анонсировал проведение турнира в Великобритании

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент лиги UFC Дана Уайт рассказал, что организация планирует вернуться в Великобританию и провести там турнир.

"У нас есть английские чемпионы в тяжёлом и полусреднем весе, а также много европейских звёзд. У нас есть несколько команд, которые создают бои, карды турниров. Мы собираемся вместе и занимаемся матчмейкингом. У нас было недопонимание, когда кто-то думал: "Подождите, где будет этот бой?". А я отвечал: "Он будет в Англии, мы туда едем", — приводит слова Даны Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, в последний раз UFC проводили турнир в Великобритании 18 марта 2023 года.

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