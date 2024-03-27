Дана Уайт рассказал, как проиграл 3 миллиона долларов

Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал о своём одном из самых больших проигрышей.

"Однажды вечером я приехал в "Рио", там есть большие апартаменты, и мы с друзьями заняли одни. Мы поужинали и начали выпивать. Итак, мы выпиваем, болтаем, ситуация начинает нарастать, я хорошо провожу время, а затем спускаюсь в комнату с высокими лимитами, и мы начинаем играть. Я пью, получаю удовольствие и в конечном итоге ухожу домой без $ 80 тыс.

Когда я проснулся, то подумал: "Чёрт, эти ублюдки вчера забрали мои $ 80 тыс.". Итак, я на работе, мне звонит управляющий и говорит: "Дана, ты вернёшься? Тебе всё ещё нужны апартаменты?" Я ответил: "Нет, но расслабляйтесь с моими чертовыми 80 кусками, я вернусь за ними". А он отвечает: "Дана, вчера вы проиграли $ 3 млн", — сказал Уайт в подкасте Лекса Фридмана.