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Конор Макгрегор: Закончу с UFC, когда лягу плашмя и меня закопают в землю

Единоборства

Ирландец высказался о своей карьере

Конор Макгрегор: Закончу с UFC, когда лягу плашмя и меня закопают в землю

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Популярный боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос по поводу сроков завершения карьеры.

"Не думаю, что мне когда-нибудь захочется заканчивать с этим. Разве что это случится, когда я лягу плашмя и меня закопают в землю. Вот тогда я и закончу с этим. Посмотрите на Майка Тайсона, который будет драться с Джейком Полом. Ведь этот парень постарше меня.

Мне хорошо запомнились слова Майка, когда перед боем с Роем Джонсом-младшим в интервью у него спросили: "Как думаешь, что обо всём этом тебе бы сказал тренер Кас Д'Амато?" Ответ Тайсона меня действительно зацепил. Он сказал: "Кас бы сказал мне, почему я так долго тянул?" Это действительно поразило меня. Но я не хочу сказать, что буду в 40 лет драться с 19-летними бойцами", — сказал Макгрегор на канале TNT Sports в YouTube.

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