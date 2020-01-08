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Днепр в напряженной борьбе одолел Донбасс
Хозяевам помогла безупречная игра вратаря
В центральном матче 26-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч "Донбасс" на выезде противостоял "Днепру".
Началось все с 2:0 при том, что "Донбасс" больше играл в зоне хозяев.
Второй период прошел с камбэком "Донбасса". Никита Буценко, а затем Илья Коренчук сравняли счет.
В третьем периоде игра шла до ошибки, которую первыми совершили дончане. "Днепр" в очередной раз выбросил шайбу из собственной зоны, первым к ней подоспел Андрей Жвачкин, который в силовой борьбе с Клэем Уилсоном смог бросить под перекладину – 2:3.
Все усилия "Донбасса" свела на "нет" игра вратаря "щук" Александра Хомутова, который на последних секундах спас хозяев, после выхода один на один с Никитой Милехиным.
"Днепр" – "Донбасс" 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)