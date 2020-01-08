Днепр в напряженной борьбе одолел Донбасс

В центральном матче 26-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч "Донбасс" на выезде противостоял "Днепру".

Началось все с 2:0 при том, что "Донбасс" больше играл в зоне хозяев.

Второй период прошел с камбэком "Донбасса". Никита Буценко, а затем Илья Коренчук сравняли счет.

В третьем периоде игра шла до ошибки, которую первыми совершили дончане. "Днепр" в очередной раз выбросил шайбу из собственной зоны, первым к ней подоспел Андрей Жвачкин, который в силовой борьбе с Клэем Уилсоном смог бросить под перекладину – 2:3.

Все усилия "Донбасса" свела на "нет" игра вратаря "щук" Александра Хомутова, который на последних секундах спас хозяев, после выхода один на один с Никитой Милехиным.

"Днепр" – "Донбасс" 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)