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Днепр в напряженной борьбе одолел Донбасс

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Хозяевам помогла безупречная игра вратаря

Днепр в напряженной борьбе одолел Донбасс
Новина українською

В центральном матче 26-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч "Донбасс" на выезде противостоял "Днепру".

Началось все с 2:0 при том, что "Донбасс" больше играл в зоне хозяев.

Второй период прошел с камбэком "Донбасса". Никита Буценко, а затем Илья Коренчук сравняли счет.

В третьем периоде игра шла до ошибки, которую первыми совершили дончане. "Днепр" в очередной раз выбросил шайбу из собственной зоны, первым к ней подоспел Андрей Жвачкин, который в силовой борьбе с Клэем Уилсоном смог бросить под перекладину – 2:3.

Все усилия "Донбасса" свела на "нет" игра вратаря "щук" Александра Хомутова, который на последних секундах спас хозяев, после выхода один на один с Никитой Милехиным.

"Днепр" – "Донбасс" 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Днепр (Херсон)
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