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НХЛ. Бостон в овертайме уступает Айлендерс, Ванкувер уверенно побеждает Баффало

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон в овертайме уступает Айлендерс, Ванкувер уверенно побеждает Баффало
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Баффало" - "Ванкувер"

3 6 (1:1, 1:1, 1:4)

"Филадельфия" - "Тампа-Бэй"

0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

"Каролина" - "Лос-Анджелес"

2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

"Вашингтон" - "Нью-Джерси"

1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

"Айлендерс" - "Бостон"

2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

"Оттава" - "Монреаль"

1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

"Сент-Луис" - "Рейнджерс"

5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

"Чикаго" - "Анахайм"

4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

"Вегас" - "Коламбус"

0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

"Калгари" - "Эдмонтон"

4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

"Сан-Хосе" - "Даллас"

2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

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В статье: НХЛ
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