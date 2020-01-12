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НХЛ. Бостон в овертайме уступает Айлендерс, Ванкувер уверенно побеждает Баффало
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Баффало" - "Ванкувер"
3 6 (1:1, 1:1, 1:4)
"Филадельфия" - "Тампа-Бэй"
0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
"Каролина" - "Лос-Анджелес"
2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
"Вашингтон" - "Нью-Джерси"
1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
"Айлендерс" - "Бостон"
2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
"Оттава" - "Монреаль"
1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
"Сент-Луис" - "Рейнджерс"
5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
"Чикаго" - "Анахайм"
4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
"Вегас" - "Коламбус"
0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
"Калгари" - "Эдмонтон"
4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
"Сан-Хосе" - "Даллас"
2:1 (1:1, 1:0, 0:0)