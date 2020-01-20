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НХЛ. Бостон упустил победу над Питтсбургом, успехи Коламбуса и Чикаго

Хоккей
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За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Бостон упустил победу над Питтсбургом, успехи Коламбуса и Чикаго
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Питтсбург – Бостон – 4:3 (1:3, 1:0, 2:0)

Каролина – Айлендерс – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0)

Рейнджерс – Коламбус – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Чикаго – Виннипег – 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз ХК Бостон Брюинз
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