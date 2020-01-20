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НХЛ. Бостон упустил победу над Питтсбургом, успехи Коламбуса и Чикаго
За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Питтсбург – Бостон – 4:3 (1:3, 1:0, 2:0)
Каролина – Айлендерс – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0)
Рейнджерс – Коламбус – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Чикаго – Виннипег – 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
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