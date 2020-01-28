Белый Барс разгромил Динамо

28 января, в Харькове состоялся стартовый поединок 32-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч, в рамках которого встретились МХК "Динамо" и "Белый Барс".

Счёт в матче открыл Сергей Бабинец, прошив Михаила Шевчука после передачи Романа Благого. Дальше события развивались по сценарию гостей. Таким образом, до конца первого периода "барсы", усилиями Середницкого, Куцевича и Бабинца (большинство), забросили в ворота харьковчан еще три шайбы, завладев комфортным преимуществом.

Во втором периоде "динамовцы" собрались с силами, с намерением не пропускать и начинать отыгрывать пропущенные шайбы. На экваторе поединка это дало свои первые плоды. Однако еще до конца второй двадцатиминутки белоцерковцы забросили еще дважды, оторвавшись от противника на 5 шайб, - сначала отличился Никита Лесников, а потом третью для себя шайбу забросил Сергей Бабинец.

В заключительном отрезке встречи "динамовцы" заметно устали, а белоцерковцы не переставали пользоваться положением своего противника, раз за разом увеличивая счёт на табло. Таким образом, до конца встречи "Белый Барс" забросил в ворота хозяев еще 6 шайб, разгромив своего оппонента. Еще раз ответить противнику МХК "Динамо" смог лишь под конец поединка, когда Михаил Геворкян во второй раз прошил Кирилла Кучера, установив окончательный счёт 2:12.

"Динамо" - "Белый Барс" 2:12 (0:3, 1:3, 1:6)