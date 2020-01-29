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НХЛ. Сент-Луис обыграл Калгари, Оттава разобралась с Баффало
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Баффало – Оттава – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Калгари – Сент-Луис – 4:5 (2:3, 2:0, 0:1)
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