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НХЛ. Сент-Луис обыграл Калгари, Оттава разобралась с Баффало

Хоккей
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В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Сент-Луис обыграл Калгари, Оттава разобралась с Баффало
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Баффало – Оттава – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Калгари – Сент-Луис – 4:5 (2:3, 2:0, 0:1)

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В статье: НХЛ Калгари Флеймз Оттава Сенаторз
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