Сборную США возглавит бывший тренер Нэшвилл Предаторз

Известный специалист Питер Лавиолетт будет главным тренером сборной США на чемпионате мира по хоккею 2020 года, информирует USA Hockey.

7 января Лавиолетт был уволен с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги "Нэшвилл Предаторз".

55-летний специалист работал с "Нью-Йорк Айлендерс". С "Каролиной Харрикейнз" выиграл Кубок Стэнли в 2006 году. С "Филадельфией Флайерз" дошёл до финала Кубка Стэнли в 2010 году. 6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером "хищников".

В 2006 году специалист возглавлял сборную США на Олимпийских играх в Турине. Питер Лавиолетт работал помощником тренера сборной США на Кубке мира 2004 года и был главным на чемпионатах мира в 2004 и 2005 годах.