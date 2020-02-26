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Сборную США возглавит бывший тренер Нэшвилл Предаторз
Ранее он возглавлял сборную США
Известный специалист Питер Лавиолетт будет главным тренером сборной США на чемпионате мира по хоккею 2020 года, информирует USA Hockey.
7 января Лавиолетт был уволен с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги "Нэшвилл Предаторз".
55-летний специалист работал с "Нью-Йорк Айлендерс". С "Каролиной Харрикейнз" выиграл Кубок Стэнли в 2006 году. С "Филадельфией Флайерз" дошёл до финала Кубка Стэнли в 2010 году. 6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером "хищников".
В 2006 году специалист возглавлял сборную США на Олимпийских играх в Турине. Питер Лавиолетт работал помощником тренера сборной США на Кубке мира 2004 года и был главным на чемпионатах мира в 2004 и 2005 годах.