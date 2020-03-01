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НХЛ. Сан-Хосе разбил Питтсбург, Колорадо минимально уступил Нешвиллу
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Флорида" - "Чикаго"
2 - 3 после Б (1-1; 0-1; 1-0; 0-0; 0-2)
"Монреаль" - "Каролина"
4 - 3 после ОТ (1-0; 2-1; 0-2; 1-0)
"Нэшвилл" - "Колорадо"
2 - 3 (0-0; 0-2; 2-1)
"Оттава" - "Детройт"
4 - 3 после Б (0-1; 1-1; 2-1; 0-0; 1-0)
"Торонто" - "Ванкувер"
4 - 2 (2-0; 0-0; 2-0)
"Аризона" - "Баффало"
5 - 2 (0-2; 3-0; 2-0)
"Сент-Луис" - "Даллас"
4 - 3 после Б (1-1; 2-1; 0-1; 0-0; 1-0)
"Эдмонтон" - "Виннипег"
3 - 2 (1-0; 1-2; 1-0)
"Сан-Хосе" - "Питтсбург"
5 - 0 (1-0; 2-0; 2-0)