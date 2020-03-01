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НХЛ. Сан-Хосе разбил Питтсбург, Колорадо минимально уступил Нешвиллу

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Сан-Хосе разбил Питтсбург, Колорадо минимально уступил Нешвиллу
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Флорида" - "Чикаго"

2 - 3 после Б (1-1; 0-1; 1-0; 0-0; 0-2)

"Монреаль" - "Каролина"

4 - 3 после ОТ (1-0; 2-1; 0-2; 1-0)

"Нэшвилл" - "Колорадо"

2 - 3 (0-0; 0-2; 2-1)

"Оттава" - "Детройт"

4 - 3 после Б (0-1; 1-1; 2-1; 0-0; 1-0)

"Торонто" - "Ванкувер"

4 - 2 (2-0; 0-0; 2-0)

"Аризона" - "Баффало"

5 - 2 (0-2; 3-0; 2-0)

"Сент-Луис" - "Даллас"

4 - 3 после Б (1-1; 2-1; 0-1; 0-0; 1-0)

"Эдмонтон" - "Виннипег"

3 - 2 (1-0; 1-2; 1-0)

"Сан-Хосе" - "Питтсбург"

5 - 0 (1-0; 2-0; 2-0)

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В статье: НХЛ
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