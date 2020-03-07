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Донбасс в последнем туре Регулярного чемпионата УХЛ победил Кременчуг

Хоккей
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Результаты последнего тура УХЛ

Донбасс в последнем туре Регулярного чемпионата УХЛ победил Кременчуг
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матча последнего тура Регулярного чемпионата УХЛ:

"Донбасс" - "Кременчуг"

3 - 2 (1-0; 0-1; 2-1)

1 период: 1-0 Коренчук (19,35)

2 период: 1-0 Савченко (13,29)

3 период: 2-1 Костиков (02,14); 3-1 Милехин (12,35); 3-2 Орлов (16,16)

Вашему вниманию турнирная таблица УХЛ:

Донбасс в последнем туре Регулярного чемпионата УХЛ победил Кременчуг - изображение 1

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) УХЛ ХК Кременчуг
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