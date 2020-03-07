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Донбасс в последнем туре Регулярного чемпионата УХЛ победил Кременчуг
Результаты последнего тура УХЛ
Вашему вниманию результаты матча последнего тура Регулярного чемпионата УХЛ:
"Донбасс" - "Кременчуг"
3 - 2 (1-0; 0-1; 2-1)
1 период: 1-0 Коренчук (19,35)
2 период: 1-0 Савченко (13,29)
3 период: 2-1 Костиков (02,14); 3-1 Милехин (12,35); 3-2 Орлов (16,16)
Вашему вниманию турнирная таблица УХЛ:
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