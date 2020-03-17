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Чемпионат мира-2020 будет отменен из-за коронавируса

Хоккей
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Об этом рассказал Рене Фазель

Чемпионат мира-2020 будет отменен из-за коронавируса
Новина українською

Руководитель Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил слова Калерво Куммола о неминуемой отмене чемпионата мира.

В интервью "Р-Спорт" Фазель заявил, что проблема коронавируса ныне актуальна в любой стране.

Фазель подчеркнул, что его организация сознательно не будет повторять путь УЕФА, который перенес футбольный чемпионат Европы. Коронавирус есть везде. Его нужно побеждать.

"Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира, к сожалению", — подчеркнул президент IIHF.

Чемпионат мира должна была принять Швейцария. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и в Лозанне.

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В статье: Чемпионат Мира Рене Фазель iihf
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