УХЛ назвала тройку лучших игроков 1/4 плей-офф чемпионата

УХЛ определила лучших хоккеистов четвертьфиналов плей-офф чемпионата Украины.

Первым игроком в топ-3 стал голкипер "Ледяных Волков" Никита Петленко, который отразил 77 бросков по своим воротам, пропустив 11 шайб.

Вторым же стал игрок "Белого Барса" Михаил-Максим Ядловский, который в трех матчах 1/4 набрал 1 (0+1) балл при показателе полезности +3.

Тройку лучших замкнул форвард "Белого Барса" Роман Благой, на счету которого 6 (4+2) очков в трех матчах против "Ледяных Волков".