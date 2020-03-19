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УХЛ назвала тройку лучших игроков 1/4 плей-офф чемпионата

Хоккей
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В этом списке два игрока Белого Барса

УХЛ назвала тройку лучших игроков 1/4 плей-офф чемпионата
Новина українською

УХЛ определила лучших хоккеистов четвертьфиналов плей-офф чемпионата Украины.

Первым игроком в топ-3 стал голкипер "Ледяных Волков" Никита Петленко, который отразил 77 бросков по своим воротам, пропустив 11 шайб.

Вторым же стал игрок "Белого Барса" Михаил-Максим Ядловский, который в трех матчах 1/4 набрал 1 (0+1) балл при показателе полезности +3.

Тройку лучших замкнул форвард "Белого Барса" Роман Благой, на счету которого 6 (4+2) очков в трех матчах против "Ледяных Волков".

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В статье: УХЛ
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Источник:
УХЛ
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