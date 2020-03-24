Хоккей
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НХЛ сократит зарплаты сотрудникам из-за коронавируса
Это будет сделано для того, чтобы избежать увольнений персонала
Национальная хоккейная лига с 1 апреля сократит зарплаты сотрудникам офиса на 25 процентов, информирует ESPN.
Как пишет источник, данная мера введена для того, чтобы предотвратить возможные увольнения. Напомним, большинство клубов лиги сохраняет зарплату сотрудников.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 17 тыс. человек.
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