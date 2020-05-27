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Лучшим бомбардиром НХЛ впервые стал немец

Хоккей
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Историческое достижение форварда Эдмонтона.

Лучшим бомбардиром НХЛ впервые стал немец
Новина українською

Накануне в НХЛ официально объявили о досрочном завершении регулярного чемпионата. Главная хоккейная лига мира вернется сразу с плей-офф на 24 клуба.

Самым результативным игроком сезона в НХЛ стал немецкий легионер Эдмонтона Леон Драйзайтль, который в 73 матчах набрал 110 очков (43+67). Таким образом, Драйзайтль стал первым хоккеистом из Германии, завоевавшим Арт Росс Трофи.

Среди снайперов награду Морис Ришар Трофи разделили Александр Овечкин (Вашингтон) и Давид Пастрняк (Бостон). Оба хоккеиста в регулярном чемпионате забросили по 48 шайб.

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В статье: НХЛ Александр Овечкин Эдмонтон Ойлерз
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