Женский чемпионат Украины по хоккею досрочно завершен

Женский комитет ФХУ принял решение о досрочном завершении сезона чемпионата Украины среди девушек. Такое решение было принято на заседании исполкома ФХУ.

Команды "Пантеры" и "Украиночка" выступали за досрочное завершение сезона без определения победителя, а лидеры турнирной таблицы ХК "Королевы Днепра" голосовали за определение победителей.

Так как была сыграна ровно половина сезона, и все команды провели одинаковое количество матчей, то ФХУ решила признать "Королев Днепра" чемпионками сезона 2019/2020 и позволить командам не доигрывать матчи. Об этом сообщила пресс-служба комитета в своем Facebook.

Первый место - ХК "Королевы Днепра"

Второй место - ХК "Пантеры"

Третье место - ХК "Украиночка"

Награждение команд будет проводиться подразделениями Федерации в соответствующих регионах, где базируются клубы, в максимально короткие сроки.