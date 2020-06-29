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Игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде 2022 года

Хоккей
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Сейчас ведутся переговоры

Игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде 2022 года
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Игроки Национальной хоккейной лиги, скорее всего, не примут участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи. Лига и Ассоциация игроков продолжают переговоры по поводу продления коллективного соглашения. Срок действующего договора истекает осенью 2022 года.

По информации журналиста, стороны приступили к согласованию международного календаря. При этом участие игроков из НХЛ в Олимпийских играх 2022 года не рассматривается.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".

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В статье: НХЛ
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