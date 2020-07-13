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У трех игроков Монреаля нашли коронавирус

Хоккей
(1 голосов)

Пандемия продолжает атаковать НХЛ.

У трех игроков Монреаля нашли коронавирус
Новина українською

Положительные тесты на COVID-19 сдали как минимум три игрока НХЛ, сообщает The Athletic. Имена хоккеистов не называются по этическим соображениям.

НХЛ запретила клубам делиться информацией о результатах проверок на коронавирус. Лига сама будет уведомлять общественность о ситуации с COVID-19.

С сегодняшнего дня клубы должны приступить к тренировкам в лагерях для подготовки к возобновлению сезона.

Что касается Монреаля, то Канадиенс 1 августа должны начать серию до трех побед с Питтсбургом за выход в основной этап Кубка Стэнли.

Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был прерван в середине марта. Рестарт чемпионата ожидается 1 августа матчами квалификации Кубка Стэнли.

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В статье: НХЛ Монреаль Канадиенс коронавирус
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