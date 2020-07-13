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У трех игроков Монреаля нашли коронавирус
Пандемия продолжает атаковать НХЛ.
Положительные тесты на COVID-19 сдали как минимум три игрока НХЛ, сообщает The Athletic. Имена хоккеистов не называются по этическим соображениям.
НХЛ запретила клубам делиться информацией о результатах проверок на коронавирус. Лига сама будет уведомлять общественность о ситуации с COVID-19.
С сегодняшнего дня клубы должны приступить к тренировкам в лагерях для подготовки к возобновлению сезона.
Что касается Монреаля, то Канадиенс 1 августа должны начать серию до трех побед с Питтсбургом за выход в основной этап Кубка Стэнли.
Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был прерван в середине марта. Рестарт чемпионата ожидается 1 августа матчами квалификации Кубка Стэнли.