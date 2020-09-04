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Кубок Стэнли: Филадельфия и Ванкувер форсировали 7-й матч в сериях второго раунда

Хоккей
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Айлендерс и Вегас снова не смогли оформить путевки в финал конференции.

Кубок Стэнли: Филадельфия и Ванкувер форсировали 7-й матч в сериях второго раунда
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Айлендерс – Филадельфия – 4:5 (1:2, 3:1, 0:1)

Счет в серии – 3:3

Ванкувер – Вегас – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Счет в серии – 3:3

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В статье: НХЛ Филадельфия Флайерз Ванкувер Кэнакс
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