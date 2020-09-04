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Кубок Стэнли: Филадельфия и Ванкувер форсировали 7-й матч в сериях второго раунда
Айлендерс и Вегас снова не смогли оформить путевки в финал конференции.
Айлендерс – Филадельфия – 4:5 (1:2, 3:1, 0:1)
Счет в серии – 3:3
Ванкувер – Вегас – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Счет в серии – 3:3
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