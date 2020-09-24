Тампа повела 2:1 в финале Кубка Стэнли

Лидерство в финале плей-офф Тампе обеспечили ранние шайбы Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса, который восстановился после травмы и сразу же отличился в своем первом матче с февраля.

Еще одним героем Тампы стал Виктор Хедман – 29-летний швед набрал 2 очка (1+1) и вошел в историю, как третий защитник в истории НХЛ с как минимум 10 шайбами в одном плей-офф.

Наконец, голкипер Тампы Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

Даллас – Тампа-Бэй – 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)

Счет в серии: 1:2