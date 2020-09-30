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Херсонский Днепр обыграл Донбасс и сравнял счет в 1/2 финала УХЛ

Хоккей
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Исторический матч в плей-офф чемпионата Украины

Херсонский Днепр обыграл Донбасс и сравнял счет в 1/2 финала УХЛ
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Четвертый поединок полуфинальной серии плей-офф продолжался рекордные в истории УХЛ 94 минуты, превзойдя предыдущий рекорд почти на 25 минут.

Днепр сломил действующего чемпиона только во втором овертайме – Альберт Вишняков подхватил шайбу за воротами и броском наудачу пробил вратаря гостей.

Пятый матч серии между Днепром и Донбассом состоится 1 октября в Дружковке. В финале победителя этой пары уже ждет Кременчук.

Днепр – Донбасс 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 Янишевский (Целгородцев), 02:20, 1:1 Лялька (Буценко), 33:08, 1:2 Лялька (Коренчук), 40:16, 2:2 Гасников (Декало, Зайцев), 50:57, 3:2 Вишняков (Янишевский), 93:43.

Счет в серии – 2:2

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) УХЛ ХК Днепр (Херсон)
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